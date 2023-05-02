Рада провалила голосування за законопроєкт, який дозволив би націоналізувати банки підсанкційних власників

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт № 9107-1, який би дозволив Нацбанку націоналізувати банки підсанкційних власників.

Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ підтримали 212 депутатів із 226 необхідних для ухвалення. За те, щоб відправити документ на повторне друге читання, проголосували 264 депутати. Железняк уточнює, що ухвалення законопроєкту закладено пунктом в меморандумі МВФ.

За словами нардепа, законопроєкт не ухвалили, адже частина депутатів кудись пішли, поки тривали виступи по правках, і перед голосуванням просто були відсутні в залі. Законопроєкт знову винесуть на повторне друге вже в кінці травня.