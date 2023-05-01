Південна Африка «тихо» наполягає, аби путін відвідав саміт віртуально — інакше доведеться його арештувати

Уряд Південно-Африканської Республіки намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту президента володимира путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у серпні. Причина — ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.
Про це повідомляє Sunday Times, а цитує місцеве видання The Citizen.
За даними видання Sunday Times, Південна Африка «тихо» наполягає на тому, щоб путін відвідав конференцію віртуально. Неназваний чиновник сказав виданню, що путін не може «приїхати сюди і не бути заарештованим». Єдиний варіант, який є, це підключитися через Teams або Zoom з Москви.
Південна Африка — країна, яка підписала Римський статут. З огляду на це вона змушена заарештувати путіна. Влада ПАР запевнила, що буде дотримуватись юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Однак у минулому порушувала свою згоду з Римським статутом, коли не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якому висунули звинувачення в геноциді та злочинах проти людяності.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалося трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає ордер на арешт чинного президента. Арештувати його може країна, яка ратифікувала Римський статут.