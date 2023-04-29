Комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила 11 із 79 об’єктів. Після рішення суду «стало легше»

Комісія Мінкультури вже обстежила в Києво-Печерській лаврі 11 із 79 обʼєктів заповідника.

Про це в ефірі телемарафону розповіла голова комісії з приймання-передачі майна Києво-Печерської лаври Марʼяна Томин.

За її словами, рішення суду полегшило роботу, однак представникам комісії доводиться його носити всюди.

«На цей тиждень нам вдалося провести обстеження в повноцінному спокійному технологічному режимі 5 корпусів. Це 43 корпус [келії місцевого значення], 48 корпус [Теплий храм], а також корпуси 54, 56 і 57, два з яких є памʼятками місцевого значення, один — памʼяткою національного значення», — розповіла Томин.

У понеділок, 1 травня, мають перевірити ще 10 обʼєктів. Комісія прискорить свою роботу.

Щодо стану обʼєктів, то 5 з 11 в задовільному стані. «54 і 57 корпуси в дуже хорошому стані. Але це ті споруди, де перебувають представники монастиря... А попередні, думаю, ви бачили, в якому стані 112 корпус», — сказала Томин.