Комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила 11 із 79 об’єктів. Після рішення суду «стало легше»

Комісія Мінкультури вже обстежила в Києво-Печерській лаврі 11 із 79 обʼєктів заповідника.
Про це в ефірі телемарафону розповіла голова комісії з приймання-передачі майна Києво-Печерської лаври Марʼяна Томин.
За її словами, рішення суду полегшило роботу, однак представникам комісії доводиться його носити всюди.
«На цей тиждень нам вдалося провести обстеження в повноцінному спокійному технологічному режимі 5 корпусів. Це 43 корпус [келії місцевого значення], 48 корпус [Теплий храм], а також корпуси 54, 56 і 57, два з яких є памʼятками місцевого значення, один — памʼяткою національного значення», — розповіла Томин.
У понеділок, 1 травня, мають перевірити ще 10 обʼєктів. Комісія прискорить свою роботу.
Щодо стану обʼєктів, то 5 з 11 в задовільному стані. «54 і 57 корпуси в дуже хорошому стані. Але це ті споруди, де перебувають представники монастиря... А попередні, думаю, ви бачили, в якому стані 112 корпус», — сказала Томин.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- УПЦ МП назвала одержане від заповідника попередження «черговим ультиматумом». Митрополит Павло (Лебідь) 13 березня заявив, що ченці не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Лавру повернули в управління державі, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця». Наразі в Лаврі працює комісія, яка проводить інвентаризацію. Проте священники УПЦ МП заважають їй, зокрема не впускають до будівель або не дають ключів для входу.
- 25 квітня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі.