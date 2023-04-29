Посольству Польщі та представництву ЄС передали ноти через обмеження на імпорт агропродукції — Україна просить його поновити

До посольства Польщі та представництва ЄС в Україні передані ноти Міністерства закордонних справ щодо категоричної неприйнятності ситуації з торговими обмеженнями на імпорт української аграрної продукції.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС», — написав він у Facebook.

За його словами, на сьогодні існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також безперешкодного експорту і транзиту до ЄС та інші країни світу. МЗС України закликає партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.