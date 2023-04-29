Посольству Польщі та представництву ЄС передали ноти через обмеження на імпорт агропродукції — Україна просить його поновити

До посольства Польщі та представництва ЄС в Україні передані ноти Міністерства закордонних справ щодо категоричної неприйнятності ситуації з торговими обмеженнями на імпорт української аграрної продукції.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС», — написав він у Facebook.
За його словами, на сьогодні існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також безперешкодного експорту і транзиту до ЄС та інші країни світу. МЗС України закликає партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 28 квітня Єврокомісія домовилася з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України, але з деякими обмеженнями.