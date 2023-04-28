Українські військові вже тренуються на танках Leopard 1. Їх почнуть передавати із середини року

Українські військові вже розпочали навчання на танках Leopard 1. Їх почнуть передавати Україні із середини 2023 року.
Про це в інтервʼю La Vanguardia розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
«Підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1 розпочалася цього тижня. Постачання до 80 танків Leopard 1 почнеться в середині року», — сказав він.
Міністр нагадав, що Україна отримала від Німеччини 18 танків Leopard 2 та 40 бойових машин піхоти Marder. Також Данія, Нідерланди та Німеччина готуються передати партію старих танків Leopard 1.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- 23 лютого іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час визиту до Києва заявив, що його країна розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard. На їхній ремонт уряд Іспанії витратив €4,1 мільйона.
- 15 березня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що танкова коаліція для допомоги Україні зросла до девʼяти країн. Разом вони планують передати 150 танків Leopard.