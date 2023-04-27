Чехія планує відкрити залізничне сполучення з Праги до Львова. Пересадку зроблять у польському Перемишлі

Чеська залізниця «Ческе драги» (ČD) планує у червні 2023 року відкрити маршрут Прага — Львів через польський Перемишль із гарантованою пересадкою на українські потяги. Для рейсу знадобиться лише один квиток.

Про це пише ProUkraїnu (Blesk.cz).

Міжнародний «своєчасний квиток» на маршрут Прага — Львів продаватимуть зі знижкою за принципом «що раніше, то дешевше». Він гарантуватиме, що пасажири зможуть пересісти на потяг у Перемишлі, який їх чекатиме навіть тоді, коли інший запізнюється.

Схема сполучень Чехія — Україна через Польщу, Словаччину, Австрію й Угорщину. «Ческе драги»

Однак запровадження квитка ще обговорюють. Зараз він діє на сполученні Прага – Мукачево з пересадкою у словацьких Кошицях. Купити квиток на цей рейс можна в інтернет-касі «Ческе драги», на вокзалі чи за телефоном чеської державної залізниці.