«Укрзалізниця» запускає безпересадковий вагон, який курсуватиме з Австрії та Угорщини в Україну

Компанія «Укрзалізниця» запускає новий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень. Ним можна без пересадок повернутися з Австрії та Угорщини в України або, навпаки, поїхати туди.
Про це пише пресслужба УЗ.
Вагон почне курсувати з 24 квітня. Він відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, доїжджатиме до Будапешт-Келеті о 19:19—19:40, а прибуватиме в Чоп о 02:28. Шлях до Києва можна продовжити на поїзді № 750 Ужгород — Київ, який їде з Чопа о 05:19.
У зворотному напрямку вагон курсуватиме з 25 квітня. Відправлення з Чопа буде о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20—08:40, а прибуття до Відня — об 11:21.
Квиток у новий вагон з Чопа до Відня коштує 1 730 гривень. Його вже можна купити в міжнародних касах «Укрзалізниці».
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