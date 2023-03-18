«Укрзалізниця» запропонувала маршрут до румунського міста Ясси, де розташована база лоукосту Wizz Air

Компанія «Укрзалізниця» запропонувала зручний маршрут до румунського міста Ясси, де розташована база лоукосту Wizz Air. Він підлаштований під рейс Київ — Кишинів.

Про це пише пресслужба УЗ у своєму Telegram-каналі.

Поїзд Київ — Кишинів вирушає по непарних днях з української столиці о 17:02. На молдовську станцію «Унгени», яка розташована біля румунського кордону, він прибуває о 07:53. Там можна пройти прикордонний контроль і пересісти на поїзд Кишинів — Ясси — Сокола, який вирушає з тієї станції о 09:51 і прибуває до міста Ясси об 11:13. Там на вокзалі є автобуси, які курсують до центру міста й до міжнародного аеропорту Ясси, звідки можна літати лоукостами по Європі.

Зворотній шлях теж підлаштований під рейс Кишинів — Київ. Із міста Ясси поїзд вирушає о 17:40 і прибуває до молдовської станції «Унгени» о 18:57. Там можна пересісти на поїзд Кишинів — Київ, який прибуває по парних днях о 20:21.

Квитки на рейс Київ — Кишинів можна придбати в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті. Натомість на поїзд між Молдовою та Румунією квитки можна придбати на сайті місцевої залізниці, у касі вокзалу або у провідника в поїзді.