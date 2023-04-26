Із Судану вже евакуювали 91 українця

Міністерство закордонних справ у співпраці з іншими відомствами евакуювало із Судану 91 українця, які опинилися там у зоні бойових дій.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Від 24 до 26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян.

У першій групі було 83 українці та чотири суданці — члени їхніх родин, а також 51 іноземець — громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс.

«64 українці виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України», — поінформував речник МЗС.

За даними Ніколенка, іншу групу із пʼяти українців вдалося вивезти автобусом на територію Єгипту.

«Зараз вони в безпеці», — запевнив він.

Іще трьох громадян евакували в координації з урядом Німеччини.

«Загалом Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина», — повідомив речник МЗС.