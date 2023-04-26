Із Судану вже евакуювали 91 українця

Міністерство закордонних справ у співпраці з іншими відомствами евакуювало із Судану 91 українця, які опинилися там у зоні бойових дій.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Від 24 до 26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян.
У першій групі було 83 українці та чотири суданці — члени їхніх родин, а також 51 іноземець — громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс.
«64 українці виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України», — поінформував речник МЗС.
За даними Ніколенка, іншу групу із пʼяти українців вдалося вивезти автобусом на територію Єгипту.
«Зараз вони в безпеці», — запевнив він.
Іще трьох громадян евакували в координації з урядом Німеччини.
«Загалом Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина», — повідомив речник МЗС.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Тоді ж стало відомо, що в Хартумі пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp, її 36 співробітників перевезли в безпечне місце. Українські літаки там були в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси в Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд і Джидди (Саудівська Аравія).
- 24 квітня Збройні сили Судану і Сили швидкого реагування погодилися на 72-годинне припинення вогню.