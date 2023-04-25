Україна провела успішну рятувальну операцію і вивезла із Судану 138 людей, з них 87 українців (здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин).
Про це 25 квітня повідомило Головне управління розвідки.
Також евакуювали громадян Грузії та Перу. Загалом врятували 138 громадян, серед якихх 35 жінок і 12 дітей.
Усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.
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- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. Тоді ж стало відомо, що в Хартумі пошкоджений один із двох літаків української авіакомпанії SkyUp, її 36 співробітників перевезли в безпечне місце. Українські літаки там були в рамках контракту з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси в Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд і Джидди (Саудівська Аравія).
- 24 квітня Збройні сили Судану і Сили швидкого реагування погодилися на 72-годинне припинення вогню.