На Дніпрі в Києві другий день поспіль зростає рівень води, але пік водопілля вже минув

На річці Дніпро в Києві другий день поспіль зростає рівень води після тижневого спаду. 26 квітня біля моста «Метро» рівень води зріс на шість сантиметрів і досяг 9 300 сантиметрів.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

Затоплення заплавних територій утримується шаром близько 35 сантиметрів. Це стосується островів у парку «Муромець», «Гідропарку», Труханового острова, Галерної затоки, Корчуватого, приватних ділянок у районі Осокорків.

Щодо аварійних затоплень, то їх у Києві немає, а рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається першим (жовтим).