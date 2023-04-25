Пік весняного водопілля минув. Рівень води у Дніпрі залишається стабільним

На річці Дніпро минув пік весняної повені. Рівень води протягом доби піднявся на 11 сантиметрів, але ситуація стабілізується, пишуть у Київській міській держадміністрації.

Біля мосту Метро 25 квітня вода піднялася до 592 сантиметри над позначкою «0». До критичного рівня — 715 сантиметрів — залишається ще понад метр.

За даними Укргідрометцентру, у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах заплавні території та низька садово-дачних ділянок досі підтоплені. Так триватиме щонайменше до 26 квітня.

Наразі в Києві немає аварійних підтоплень, а рятувальники продовжують моніторити ситуацію.