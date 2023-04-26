У Раду подали законопроєкт про перезавантаження податкової служби

У Верховну Раду подали законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби. Він передбачає звільнення керівництва.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.
За його словами, умови перезавантаження ДПС аналогічні митниці та Бюро економічної безпеки. Вони передбачають проведення конкурсу на посаду голови за участі міжнародних партнерів.
Також передбачаються гарантії незалежності для очільника податкової, повна переатестація всіх співробітників і підвищення їм зарплати.
- 11 квітня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 6490-д щодо перезавантаження митниці. Законопроєкт пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці — на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ). Також пропонується запровадити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці.
- 1 лютого Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної митної служби. З посади звільнили виконувача обовʼязків голови Вʼячеслава Демченка та його заступника Олександра Щуцького. Крім цього, на митниці порушили дисциплінарне провадження проти ще одного заступника — Руслана Черкаського. На час розслідування його відсторонили від посади.