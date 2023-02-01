Уряд звільнив керівництво митниці

Кабінет міністр звільнив керівництво Державної митної служби.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі уряду.

З посади звільнили виконувача обовʼязків Вячеслава Демченка. Також звільнили його заступника Олександра Щуцького.

Крім цього, на митниці порушили дисциплінарне провадження проти ще одного заступника, Руслана Черкаського. На період розслідування його відсторонили від посади.

Тимчасово виконувати обовʼязки голови митниці буде заступник Демченка Сергій Звягінцев.