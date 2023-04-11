Верховна Рада попередньо схвалила перезавантаження митниці

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 6490-д щодо перезавантаження митниці.

Про це 11 квітня повідомили голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

За — 260 депутатів.

Законопроєкт пропонує змінити процедуру конкурсного відбору керівника митниці — на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ). Конкурсна комісія складатиметься з 9 людей, яких визначить уряд, пʼятеро з них будуть обрані на підставі пропозицій міжнародних організацій. Конкурсна комісія визначатиме лише одну людину, яку вноситиме премʼєр-міністру на розгляд для призначення.