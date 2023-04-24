Кирило Буданов: Україна готується до обміну полоненими «всіх на всіх»

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю РБК-Україна заявив, що незабаром може відбутися обмін військовополоненими з росією у форматі «всіх на всіх».
Він додав, що від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути понад 2 200 людей, і назвав це безпрецедентним випадком в історії.
«Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час», — сказав Буданов.
- 16 квітня Україна та росія провели Великодній обмін полоненими. Тоді додому повернулися 130 українських військових.
- 10 квітня відбувся 40-й обмін військовополоненими, в Україну повернулися 100 військових — це моряки, прикордонники, нацгвардійці.