Україна повернула з полону ще 100 військових — це моряки, прикордонники й нацгвардійці

Україна та росія 10 квітня провели черговий обмін полоненими. Додому вдалось повернути 100 військових — це моряки, прикордонники, нацгвардійці.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і Координаційний штаб.
Серед звільнених 80 чоловіків і 20 жінок. Це оборонці Маріуполя, Бахмуту та Гостомелю, а також захисники Чонгару, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС (девʼятеро — офіцери, решта — представники рядового та сержантського складу).
Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому зі звільнених 19 років.
Також Україна без жодних умов передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, й двоє мусульман.
- Це вже 40-й обмін полоненими, загалом повернути вдалося понад дві тисячі людей.