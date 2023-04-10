Україна повернула з полону ще 100 військових — це моряки, прикордонники й нацгвардійці

Україна та росія 10 квітня провели черговий обмін полоненими. Додому вдалось повернути 100 військових — це моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і Координаційний штаб.

Серед звільнених 80 чоловіків і 20 жінок. Це оборонці Маріуполя, Бахмуту та Гостомелю, а також захисники Чонгару, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС (девʼятеро — офіцери, решта — представники рядового та сержантського складу).

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому зі звільнених 19 років.

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Також Україна без жодних умов передала російській стороні ще п’ятьох важкопоранених полонених, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, й двоє мусульман.