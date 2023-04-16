Україна та росія провели Великодній обмін полоненими. Додому повернулися 130 військових

Україна та росія на честь Великодня провели великий обмін полоненими. Додому повернулися 130 українських військових.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
За його словами, обмін тривав останні кілька днів у декілька етапів.
Серед полонених були бійці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.
- Україна та росія 10 квітня провели черговий обмін полоненими. Додому вдалось повернути 100 військових — це моряки, прикордонники, нацгвардійці. Це був 40-й обмін полоненими, загалом повернути вдалося 2 105 людей.