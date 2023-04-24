У Євросоюзі тривають суперечки щодо мільйона боєприпасів для України. Брюссель очікує почути розчарування Києва

Країни Європейського Союзу не можуть домовитися про реалізацію плану із постачання Україні мільйона боєприпасів. Через це Брюссель очікує, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловить невдоволення на зустрічі з європейськими колегами в Люксембурзі, яка відбудеться 24 квітня.

Про це пише Reuters.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що попри розбіжності вже скоро блок досягне домовленості щодо другого етапу угоди про мільйон боєприпасів — він передбачає фінансування спільних закупівель Євросоюзу на мільярд євро.

Дмитро Кулеба уже говорив, що Україна розчарована нездатністю ЄС втілити рішення про спільну закупівлю боєприпасів. Найімовірніше, на сьогоднішній зустрічі він повторить це.

ЄС вирішив купувати снаряди у європейських компаній та Норвегії, але дипломати кажуть, що Франція наполягає на внутрішніх закупівлях у блоку.

Перший етап — виділення мільярда євро на компенсацію країнам, які дають боєприпаси Україні зі своїх запасів, — працює.