Politico: Франція та Польща сперечаються через гальмування плану ЄС із поставок Україні мільйона боєприпасів

Франція та Польща влаштували суперечку через те, що в ЄС не можуть домовитися про реалізацію плану із поставок Україні мільйона боєприпасів. Посли країн-членів ЄС не можуть вирішити, які компанії отримають контракти від Євросоюзу — лише місцеві чи також ті, які не входять до блоку.

Про це пише Politico.

Посли ЄС намагаються вийти з глухого кута у питанні реалізації цього плану. Попри те, що лідери ЄС схвалили цей план і виділили на це гроші, досі немає погодження деталей його реалізації.

Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки обмежити гроші для виробників з ЄС і чи включати компанії з таких країн, як США та Велика Британія. Франція хоче зберегти гроші в межах блоку, чим дратує деяких своїх співвітчизників з ЄС.

Посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що він звинуватив Париж у перешкоджанні остаточній угоді. Французький чиновник зазначив, що Париж просто прагматичний, додавши, що країни ЄС вже погодилися витратити інший мільярд євро на відшкодування за придбання боєприпасів Україні. Польський чиновник відповів, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Зрештою втрутилася Швеція, яка зараз головує в ЄС. Там запропонували оновлену угоду. Компромісний документ обмежив майбутні контракти «економічними операторами, заснованими в Євросоюзі та Норвегії», але він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.