Twitter повернув сині галочки верифікації деяким акаунтам-мільйонникам

Соцмережа Twitter повернула сині гілочки верифікації деяким обліковим записам, які мають понад мільйон підписників, зокрема Бейонсе та Вікторії Бекхем.
Про це пише BBC.
Акаунт BBC News також знову має золотий значок, хоча медіа не заплатило за нього. Еліот Хіггінс, який заснував дослідницьку організацію Bellingcat, теж отримав знак верифікації безкоштовно.
Власник Twitter Ілон Маск стверджував, що сам оплатив підписки для письменника Стівена Кінга, актора Вільяма Шатнера та баскетболіста Леброна Джеймса. Раніше всі вони розкритикували нові правила соцмережі.
А от актор Раян Рейнольдс, який має понад 21 мільйон підписників, досі не отримав синьої галочки.
- 6 листопада 2022 року соцмережа Twitter запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- 13 квітня 2023 року Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня.
- Twitter не повідомляє, скільки людей вирішили підписатися на цей момент, але компанія Sensor Tower підрахувала, що в березні 2023 року за підписку заплатили близько 386 тисячі користувачів застосунку. Усього соцмережею користуються близько 300 мільйонів людей.