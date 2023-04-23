Twitter повернув сині галочки верифікації деяким акаунтам-мільйонникам

Соцмережа Twitter повернула сині гілочки верифікації деяким обліковим записам, які мають понад мільйон підписників, зокрема Бейонсе та Вікторії Бекхем.

Про це пише BBC.

Акаунт BBC News також знову має золотий значок, хоча медіа не заплатило за нього. Еліот Хіггінс, який заснував дослідницьку організацію Bellingcat, теж отримав знак верифікації безкоштовно.

Власник Twitter Ілон Маск стверджував, що сам оплатив підписки для письменника Стівена Кінга, актора Вільяма Шатнера та баскетболіста Леброна Джеймса. Раніше всі вони розкритикували нові правила соцмережі.

А от актор Раян Рейнольдс, який має понад 21 мільйон підписників, досі не отримав синьої галочки.