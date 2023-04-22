У Бразилії відповіли на запрошення приїхати до України після скандальних заяв — відправляють радника президента

У Бразилії відреагували на запрошення відвідати Україну після скандальних заяв президента Лули да Сілви про війну — відправляють його радника з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма.
Про це повідомив очільник генерального секретаріату адміністрації президента країни Марсіо Маседо.
«Президент Лула вирішив і доручив мені повідомити, що спеціальний радник президента з питань міжнародних справ Селсо Аморім, який зараз перебуває у росії, збирається навідатись до України», — повідомив Марсіо Маседо.
Радник Селсо Аморім нещодавно зустрівся з президентом рф путіним, вони обговорювали й війну в Україні. Аморім за підсумками зустрічі заявив, що «чарівного рішення для припинення «конфлікту» не існує».
15 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що США повинні припинити «заохочувати» війну в Україні та «почати говорити про мир». У відповідь Київ назвав ці заяви неприпустимими і запросив президента Бразилії до України, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.
- Президент Бразилії Лула да Сілва раніше запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.