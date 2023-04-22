У Бразилії відповіли на запрошення приїхати до України після скандальних заяв — відправляють радника президента

У Бразилії відреагували на запрошення відвідати Україну після скандальних заяв президента Лули да Сілви про війну — відправляють його радника з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма.

Про це повідомив очільник генерального секретаріату адміністрації президента країни Марсіо Маседо.

«Президент Лула вирішив і доручив мені повідомити, що спеціальний радник президента з питань міжнародних справ Селсо Аморім, який зараз перебуває у росії, збирається навідатись до України», — повідомив Марсіо Маседо.

Радник Селсо Аморім нещодавно зустрівся з президентом рф путіним, вони обговорювали й війну в Україні. Аморім за підсумками зустрічі заявив, що «чарівного рішення для припинення «конфлікту» не існує».

15 квітня 2023 року президент Бразилії заявив, що США повинні припинити «заохочувати» війну в Україні та «почати говорити про мир». У відповідь Київ назвав ці заяви неприпустимими і запросив президента Бразилії до України, щоб він на власні очі побачив сутність російської агресії.