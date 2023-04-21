Суд відправив під цілодобовий домашній арешт чотирьох підозрюваних у хуліганстві на території Лаври

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт чотирьох підозрюваних у хуліганстві на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».
Про це Київська міська прокуратура повідомила 21 квітня.
Троє підозрюваних будуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня, ще один — до 19 травня. Це дві жінки 1986 та 1984 років народження і двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження. Серед затриманих була активістка УПЦ МП Вікторія Кохановська.
19 квітня 2023 року підозрювані проникли до одного з корпусів Лаври, зламавши захисні ролети та двері. Їхні дії кваліфікували як хуліганство, що повʼязане з опором поліції. За це загрожує від 2 до 5 років вʼязниці.
- 10 березня 2023 року стало відомо, що держава розриває договір із УПЦ МП про користування Києво-Печерською лаврою. Священників просили покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. УПЦ МП мала звідти виїхати до 29 травня. З 30 березня комісія Міністерства культури намагалась потрапити до Лаври, однак вдалось це зробити лише 12 квітня, вона там оцінює стан майна. Періодично на території заповідника стаються сутички між прихожанами, активістами й журналістами.
- 30 березня Лавру повернули в управління державі, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця».
- 1 квітня намісника Лаври Павла відправили під домашній арешт на два місяці. Його підозрюють у виправдовуванні війни росії проти України та розпалюванні релігійної ворожнечі.