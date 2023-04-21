Мінкультури звернулося до YouTube із проханням заблокувати канал «ПВК Вагнера»

Міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до YouTube із проханням видалити канал російської «ПВК Вагнера». Також він просить видалити й інші канали приватних військових компаній.

Про це Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, соцмережі лишаються для російських ПВК ефективним способом вербування та інформування про свою діяльність.

«YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності «Вагнера», — зазначив він.