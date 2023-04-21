Twitter почав забирати сині галочки в знаменитостей, які відмовилися за них платити. Але деяким залишив — це подарунок від Маска

Увечері 20 квітня соцмережа Twitter почала забирати сині галочки верифікації в користувачів, які відмовилися за них платити. Раніше соцмережа так позначала відомих людей, але тепер галочку може купити будь-хто за гроші.

Про це пише The Verge.

Багато акторів, музикантів, активістів та інших відомих людей почали писати про те, що в них забрали сині галочки. Однак є й ті, хто відмовився платити, але галочка в них залишилася.

Виявилося, що власник Twitter Ілон Маск особисто вирішив залишити деяким знаменитостям галочки верифікації, попри те, що вони за них не заплатили. Він навіть зазначив, що платитиме за ці галочки сам.

Так, наприклад, синю галочку залишили баскетболісту Леброну Джеймсу, хоча він не платив за неї. Також галочка лишилися і в письменника Стівена Кінга.