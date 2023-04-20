У прифронтових населених пунктах залишаються 56 дітей

За минулий тиждень із прифронтових зон Донецької області вдалось евакуювати 70 дітей, там ще залишаються 56 дітей.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, цитує «Радіо Свобода».
Триває примусова евакуація дітей із 21 населеного пункту Донеччини. За словами Верещук, люди охоче виїжджають, якщо розуміють, куди їдуть.
Регіональна примусова евакуація дітей також триває у прифронтових селах Херсонщини та Запорізької області.
- У Словʼянську Донецької області вирішили позбавляти обовʼязків опікунів, які відмовляються від евакуації дітей. Самих же неповнолітніх все одно евакуюють примусово.
- 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, найперше це торкнеться Бахмуту. Обовʼязкова евакуація дітей буде за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.