Австрія заморозила майже €2 мільярди російських активів

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що його країна заморозила майже €2 мільярди фінансових активів росіян.

Він зустрівся із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном і відзначив важливість стратегічної співпраці між ЄС і США.

«Ефективне застосування санкцій проти росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже €2 мільярди російських фінансових активів з початку війни», — зазначив Магнус Бруннер.