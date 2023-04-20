Австрія заморозила майже €2 мільярди російських активів

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що його країна заморозила майже €2 мільярди фінансових активів росіян.
Він зустрівся із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном і відзначив важливість стратегічної співпраці між ЄС і США.
«Ефективне застосування санкцій проти росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже €2 мільярди російських фінансових активів з початку війни», — зазначив Магнус Бруннер.
- Станом на січень 2023 року Греція і Мальта заморозили найменше російських активів серед країн ЄС — €212 тисяч і €147 тисяч відповідно. На той час 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів майже на €20,3 мільярда, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Австрія та Люксембург повідомили про блокування коштів на понад мільярд євро.
- 19 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів через Держдеп.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль 24 лютого заявив, що Україна претендує на $300–500 мільярдів заморожених російських активів.