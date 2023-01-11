Reuters: Греція і Мальта заморозили найменше російських активів серед країн ЄС

Греція і Мальта відстають від інших країн Європейського Союзу у процесі заморожування російських активів.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС та внутрішні документи.

Наразі 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів на суму близько €20,3 мільярда, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія повідомили про блокування коштів на понад мільярд євро. Згідно з документом виконавчої комісії ЄС, з яким ознайомилося Reuters, майже кожна інша країна ЄС заморозила активи на кілька мільйонів доларів.

Водночас Греція повідомила Євросоюз про заморожування активів на суму €212 тисяч, а Мальта — €147 тисяч.

«Це трохи дивно. Або вони не мають багато, або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси», — сказав посадовець Євросоюзу на умовах анонімності.

Наразі у санкційному списку Європейського Союзу перебуває понад 1 300 осіб і 120 організацій з росії. Їхні активи заморожені, але не заарештовані. Щоб передати їх, наприклад, на відновлення України, необхідно визначити правовий механізм, якого поки що немає.

За словами співрозмовника Reuters, керівництво Євросоюзу може оголосити про прогрес у цих питаннях 3 лютого, коли вирушить до Києва на саміт «Україна — ЄС».