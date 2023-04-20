Суди продовжують арештовувати активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Цього разу — на понад 144 мільйони гривень

Суд арештував активи підсанкційного олігарха, екснардепа Вадима Новинського загальною сумою більше ніж 144 мільйони гривень.
Служба безпеки України пише, що арешт наклали на 18 мільйонів кубометрів газу, який зберігався у сховищах АТ «Укртрансгаз».
За даними слідства, підсанкційний олігарх намагався вивести газ з-під санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) через схему підставних компаній.
Новинський перереєстрував свої газовидобувні підприємства на кількох афілійованих осіб, повʼязаних з росією. Для цього він користувався послугами приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Співробітники СБУ викрили схему та заблокували її.
- Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.
- У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік із 10 осіб, які потрапили в «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ МП, ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).
- Наразі Новинський фігурує у справі про пособництво державі-агресору. У квітні цього року журналісти помітили Новинського в Цюриху. Там він служив у храмі РПЦ.
- 13 квітня суд арештував майно Новинського на понад 3,5 мільярда гривень. Тоді у списку заблокованих активів були корпоративні права на 40 українських підприємств і на 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.