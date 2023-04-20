Суди продовжують арештовувати активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Цього разу — на понад 144 мільйони гривень

Суд арештував активи підсанкційного олігарха, екснардепа Вадима Новинського загальною сумою більше ніж 144 мільйони гривень.

Служба безпеки України пише, що арешт наклали на 18 мільйонів кубометрів газу, який зберігався у сховищах АТ «Укртрансгаз».

За даними слідства, підсанкційний олігарх намагався вивести газ з-під санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) через схему підставних компаній.

Новинський перереєстрував свої газовидобувні підприємства на кількох афілійованих осіб, повʼязаних з росією. Для цього він користувався послугами приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Співробітники СБУ викрили схему та заблокували її.