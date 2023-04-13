Суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень

Суд арештував майно підсанкційного олігарха, екснардепа Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.

Служба безпеки України повідомляє, що у списку заблокованих активів — корпоративні права на 40 українських підприємств і на 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Новинський намагався перереєструвати індустріальні обʼєкти на кілька афілійованих комерційних структур. У цьому йому допомагали підконтрольні державні реєстратори та приватні нотаріуси. Незаконні дії реєстраторів уже скасували, а в офісах підприємств і фігурантів проведені обшуки. Співробітники СБУ вилучили документи, печатки компаній-нерезидентів і проросійську релігійну літературу.