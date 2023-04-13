Суд арештував майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень

Суд арештував майно підсанкційного олігарха, екснардепа Вадима Новинського на понад 3,5 мільярда гривень.
Служба безпеки України повідомляє, що у списку заблокованих активів — корпоративні права на 40 українських підприємств і на 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.
Новинський намагався перереєструвати індустріальні обʼєкти на кілька афілійованих комерційних структур. У цьому йому допомагали підконтрольні державні реєстратори та приватні нотаріуси. Незаконні дії реєстраторів уже скасували, а в офісах підприємств і фігурантів проведені обшуки. Співробітники СБУ вилучили документи, печатки компаній-нерезидентів і проросійську релігійну літературу.
- Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.
- У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік із 10 осіб, які потрапили в «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ МП, ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).
- Наразі Новинський фігурує у справі про пособництво державі-агресору. У квітні цього року журналісти помітили Новинського в Цюриху. Там він служив у храмі РПЦ.