Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа Вадима Новинського

Верховна Рада 295 голосами народних депутатів припинила повноваження нардепа Вадима Новинського.
Про це написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Напередодні Новинський сам повідомив, що вирішив скласти повноваження народного депутата і зосередитись «на гуманітарних проєктах, розвитку економіки, служінні Українській православній церкві [московського патріархату] та на відновленні зруйнованих храмів».
- Вадим Новинський — депутат від «Опозиційного блоку». Він входить у першу десятку найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінюють в $1,4 мільярда. Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» і власником пакета акцій компанії «Метінвест». 23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона. Про наміри піти з політики Новинський заявляв ще у 2021 році, адже політика «не приносила мир у душу».
- Новинський народився в росії — у Санкт-Петербурзі. Колишній президент України віктор янукович надав йому громадянство України у травні 2012 року, напередодні дня народження російського бізнесмена. Указ містив формулювання «за видатні заслуги перед Україною».