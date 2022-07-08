Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа Вадима Новинського

Верховна Рада 295 голосами народних депутатів припинила повноваження нардепа Вадима Новинського.

Про це написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Напередодні Новинський сам повідомив, що вирішив скласти повноваження народного депутата і зосередитись «на гуманітарних проєктах, розвитку економіки, служінні Українській православній церкві [московського патріархату] та на відновленні зруйнованих храмів».