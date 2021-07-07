Нардеп Вадим Новинський «сильно думає» над виходом із політики: Вона не приносить мир у душу

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський наразі думає, чи буде він далі займатись політикою, адже вона «не приносить мир у душу та внутрішнього спокою».

Про це розповів в інтервʼю «Українській правді».

«Я не хочу. Ще сильно думаю, чи буду займатися політикою, тому що вона мені не приносить миру в душі та внутрішнього якогось спокою не приносить. Я ще для себе цю проблему не вирішив. Швидше за все, як це бачу, я буду якось потихеньку відходити [від політики]», — заявив Новинський та додав, що не бачить для себе сенсу надалі нею займатись.