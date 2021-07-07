Нардеп Вадим Новинский «сильно думает» над уходом из политики: Она не приносит мир в душу

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский пока думает, будет ли он дальше заниматься политикой, ведь она «не приносит мир в душу и внутренний покой».

Об этом рассказал в интервью «Украинской правде».

«Я не хочу. Еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихонечку отходить [от политики]», — заявил Новинский и добавил, что не видит для себя смысла в дальнейшем ею заниматься.