Вадим Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата і зосередитись на гуманітарних проєктах. Про це він повідомив у середу, 6 липня.

«Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів», — заявив Новинський. Після війни він обіцяє допомогти відновити місто Маріуполь.

Facebook/Вадим Новинський

Новинський повідомив, що його команда вже працює над тим, щоб забезпечити населені пункти України автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами і продуктами. Попереду — реалізація програм із повоєнного відродження України та її економіки, відновлення заводів та інфраструктури.