У NASA спростували інформацію, що їхній супутник міг упасти над Києвом

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) спростувало інформацію про те, що їхній супутник міг бути причиною спалахів над Києвом.

Про це представник NASA Роб Маргрета розповів у коментарі BBC.

Там наголосили, що супутник RHESSI все ще перебував на орбіті, коли над Києвом побачили спалахи.

Він також зазначив, що NASA та Міноборони США продовжували відстежувати траєкторію руху супутника.