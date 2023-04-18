Цього тижня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA

Найближчими днями на Землю впаде супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року. Його вивели з експлуатації у 2018 році.
Про це повідомляє Space.
За оцінками американських військових, апарат NASA знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19 квітня (плюс-мінус 16 годин). RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) важить лише 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час падіння. Тож дослідники оцінюють ризик шкоди для будь-кого на Землі як низький — приблизно 1 з 2 467.
Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у лютому 2002 року. Під час своєї місії RHESSI зафіксував понад 100 тисяч подій — це допомогло науковцям краще дослідити енергетичні частинки сонячних спалахів.
- За оцінками Європейського космічного агентства, зараз навколо Землі кружляє близько одного мільйона уламків космічного сміття шириною від 1 до 10 сантиметрів. А приблизна кількість шматків розміром від 1 до 10 міліметрів — близько 130 мільйонів.
- Навіть ці крихітні уламки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем. На низькій навколоземній орбіті, де перебуває МКС та багато інших кораблів, космічне сміття рухається зі швидкістю приблизно 28 160 км/год.
- Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків космічного сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», який може серйозно зашкодити подальшій діяльності людей в космосі.