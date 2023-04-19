У Києві та області бачили яскраві спалахи — на Землю впав космічний обʼєкт

У Києві та області ввечері 19 квітня було видно спалахи — це результат падіння на Землю космічного супутника NASA.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Щоб уникнути жертв від падіння уламків, оголосили повітряну тривогу. ППО не працювала.

Повітряні сили також заявили, що спалахи на Києвом пов’язані з падінням супутника або метеорита (ще уточнюється).

Однак науковий проєкт Alpha Centauri пише, що це не супутник, а скоріше болід — великий вогняно-яскравий метеор, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі.