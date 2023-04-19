У Генштабі ЗСУ закликали не займатися популізмом на темі зарплат військових

У Генштабі Збройних сил України пояснили, як нараховуються зарплати військових, і закликали не займатися популізмом на цій темі.

Там зазначили, що зараз додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Зокрема, як і раніше, 100 тисяч гривень на місяць отримують захисники, які воюють безпосередньо на передньому краї. Військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із окупантами, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та відбиває повітряні напади противника, незалежно від району виконання завдання платять 30 тисяч гривень.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року всім військовим підвищили мінімальний розмір грошового забезпечення до 20 100 гривень.

«Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги в бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоровʼям. Просимо припинити займатися популізмом і сконцентруватися на обороні нашої держави», — зазначили в Генштабі ЗСУ.