У Генштабі ЗСУ закликали не займатися популізмом на темі зарплат військових

У Генштабі Збройних сил України пояснили, як нараховуються зарплати військових, і закликали не займатися популізмом на цій темі.
Там зазначили, що зараз додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.
Зокрема, як і раніше, 100 тисяч гривень на місяць отримують захисники, які воюють безпосередньо на передньому краї. Військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із окупантами, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні та відбиває повітряні напади противника, незалежно від району виконання завдання платять 30 тисяч гривень.
Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Водночас із 1 лютого 2023 року всім військовим підвищили мінімальний розмір грошового забезпечення до 20 100 гривень.
«Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги в бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоровʼям. Просимо припинити займатися популізмом і сконцентруватися на обороні нашої держави», — зазначили в Генштабі ЗСУ.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони залежатимуть від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань.
- 10 квітня нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312 про внесення змін до законодавства про удосконалення правового регулювання питань, повʼязаних із воєнним станом. Ця поправка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат.
- Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. Міжнародну фінансову допомогу використовувати на армію та зарплати військовим не можна. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на відновлення виплат додатково потрібно 152 мільярди гривень на рік. Натомість економія на зарплатах чиновників дасть лише до 3 мільярдів гривень.
- 14 квітня нардеп, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що українська влада намагається знайти додаткові джерела фінансування, щоб повернути військовим, поліцейським і рятувальникам додаткові виплати по 30 тисяч гривень.