Нардеп Веніславський: Влада шукає гроші, щоб повернути військовим додаткові виплати у 30 тисяч гривень

Українська влада намагається знайти додаткові джерела фінансування, щоб повернути військовим, поліцейським та рятувальникам додаткові виплати в 30 тисяч гривень.

Про це в ефірі «Радіо NV» розповів нардеп, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

«Зараз тривають дискусії з приводу того, як знайти джерела покриття цих видатків. Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюсь, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих видатків», — підкреслив він.

Веніславський зазначив, що поки не готовий спрогнозувати, як далі буде реалізовуватися процес повернення виплат.