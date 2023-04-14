Нардеп Веніславський: Влада шукає гроші, щоб повернути військовим додаткові виплати у 30 тисяч гривень

Українська влада намагається знайти додаткові джерела фінансування, щоб повернути військовим, поліцейським та рятувальникам додаткові виплати в 30 тисяч гривень.
Про це в ефірі «Радіо NV» розповів нардеп, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.
«Зараз тривають дискусії з приводу того, як знайти джерела покриття цих видатків. Я не готовий однозначно говорити про відхилення цієї поправки. Рішення ухвалюватиме зал. Повторюсь, ми зараз шукаємо можливі джерела покриття цих видатків», — підкреслив він.
Веніславський зазначив, що поки не готовий спрогнозувати, як далі буде реалізовуватися процес повернення виплат.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. 100 тисяч отримували ті військові, які перебували у безпосередній зоні бойових дій. 30 тисяч отримували ті, хто служив у підрозділі, що включений до складу Сил оборони або в резерві головнокомандувача Збройних сил, не перебував у районі ведення бойових дій, але виконує бойові завдання.
- 10 квітня нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312 про внесення змін до законодавства про удосконалення правового регулювання питань, повʼязаних із воєнним станом. Ця поправка передбачає повернення доплат у 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським та рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмеження зарплат топчиновників до 10 мінімальних зарплат.
- Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. Міжнародну фінансову допомогу використовувати на армію та зарплати військовим не можна. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на відновлення виплат потрібно додаткових 152 мільярди гривень на рік. Натомість економія на зарплатах чиновників дасть лише до 3 мільярдів гривень.