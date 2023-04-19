Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що ЗРК Patriot прибули до України

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot прибули до України. Він наголосив, що українські захисники максимально швидко змогли їх освоїти.

Про це він написав у своєму Twitter.

Резніков розповів, що просив про Patriot ще у серпні 2021 року під час візиту до США, коли був віцепремʼєром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але тоді західні партнери казали, що це неможливо.

«Але неможливе можливо. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot. Наші захисники максимально швидко їх освоїли. І наші партнери дотримали слова», — зазначив він.