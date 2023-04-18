Суд скасував штраф меру Харкова Ігорю Терехову за російську мову в соцмережах

Київський районний суд Харкова скасував штраф меру міста Ігорю Терехову за використання російської мови в соціальних мережах.

Суд задовільнив позов до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, визнав протиправним штраф у розмірі 3 400 гривень і скасував його.

24 листопада 2022 року мовний омбудсман Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону. Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмана попередження через те, що веде сторінки у Facebook і Telegram російською.