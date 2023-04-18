Суд скасував штраф меру Харкова Ігорю Терехову за російську мову в соцмережах

Київський районний суд Харкова скасував штраф меру міста Ігорю Терехову за використання російської мови в соціальних мережах.
Суд задовільнив позов до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, визнав протиправним штраф у розмірі 3 400 гривень і скасував його.
24 листопада 2022 року мовний омбудсман Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону. Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмана попередження через те, що веде сторінки у Facebook і Telegram російською.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин. Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська.
- 16 липня 2022 року мовний обмудсман отримав можливість накладати штрафи за порушення мовного закону. Розмір штрафу — від 3 400 до 8 500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.