Мер Харкова має сплатити штраф за використання російської мови

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону.
Про це Уповноважений із захисту державної мови повідомив на Facebook-сторінці.
Згідно з постановою, у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Терехов використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3400 грн.
Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмана попередження через те, що веде російською сторінки у Facebook та Telegram. До 4 грудня Терехов може оскаржити обидві постанови.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська.
- 16 липня 2022 року мовний обмудсман отримав можливість накладати штрафи за порушення мовного закону. Розмір штрафу — від 3 400 до 8 500 гривень, якщо порушення вчинено вперше, за повторне порушення — від 8 500 до 11 900 гривень.