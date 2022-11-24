Мер Харкова має сплатити штраф за використання російської мови

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь виніс постанову про накладення штрафу на мера Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного закону.

Про це Уповноважений із захисту державної мови повідомив на Facebook-сторінці.

Згідно з постановою, у зверненнях до мешканців Харкова в ефірі телемарафону Терехов використовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Тепер він має сплатити штраф у розмірі 3400 грн.

Також мер Харкова отримав від мовного омбудсмана попередження через те, що веде російською сторінки у Facebook та Telegram. До 4 грудня Терехов може оскаржити обидві постанови.