Німеччина повідомила, що передала Україні систему Patriot разом із ракетами

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot разом із ракетами до нього.

Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини.

Наприкінці березня Пентагон повідомив, що українські військові завершили навчання на Patriot. Група із 65 українських солдатів навчалась на американській базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома.