Ілон Маск створює альтернативу ChatGPT — TruthGPT. Новий штучний інтелект «шукатиме правду»

Американський мільярдер Ілон Маск в інтервʼю Fox News заявив, що розробляє власну версію чат-бота зі штучним інтелектом під назвою «TruthGPT», який стане альтернативою ChatGPT від компанії OpenAI.
Техномагнат планує запустити штучний інтелект, «який шукає правду і намагається зрозуміти природу всесвіту». На думку Ілона Маска, такий підхід дозволить чат-боту не загрожувати людям, адже «ми теж є цікавою частиною всесвіту».
Мільярдер розкритикував компанію OpenAI, що, за його словами, тісно співпрацює з Microsoft, за «комерційність» і «закритість», а також за те, що там «навчили штучний інтелект брехати». Ще він звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа в несерйозному ставленні до безпеки ШІ.
«Він [штучний інтелект] має потенціал знищення цивілізації», — каже Маск.
Reuters попросив прокоментувати слова Ілона Маска у Microsoft, OpenAI та Ларрі Пейджа, але ті ще не відповіли.
- Газета The Wall Street Journal днями написала, що Ілон Маск зареєстрував у штаті Невада компанію, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту, вона називається X.AI Corp.
- Раніше Маск, один із засновників Apple Стів Возняк і група експертів зі штучного інтелекту та керівників галузі закликали призупинити розробку передових технологій ШІ. Вони, зокрема, запитували, чи має світ дозволити машинам наповнити наші інформаційні канали пропагандою та неправдою.
- Співзасновник Microsoft Білл Гейтс в інтервʼю Reuters заявив, що заклики призупинити розвиток штучного інтелекту не «вирішать майбутніх проблем», попри відсутність протоколів безпеки.
- Тим часом компанія-розробник ChatGPT ОpenAI анонсувала випуск більш потужної та вдосконаленої версії штучного інтелекту — GPT-4. Нейромережу навчили обробляти не тільки текст, але й картинки.