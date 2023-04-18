Ілон Маск створює альтернативу ChatGPT — TruthGPT. Новий штучний інтелект «шукатиме правду»

Американський мільярдер Ілон Маск в інтервʼю Fox News заявив, що розробляє власну версію чат-бота зі штучним інтелектом під назвою «TruthGPT», який стане альтернативою ChatGPT від компанії OpenAI.

Техномагнат планує запустити штучний інтелект, «який шукає правду і намагається зрозуміти природу всесвіту». На думку Ілона Маска, такий підхід дозволить чат-боту не загрожувати людям, адже «ми теж є цікавою частиною всесвіту».

Мільярдер розкритикував компанію OpenAI, що, за його словами, тісно співпрацює з Microsoft, за «комерційність» і «закритість», а також за те, що там «навчили штучний інтелект брехати». Ще він звинуватив співзасновника Google Ларрі Пейджа в несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

«Він [штучний інтелект] має потенціал знищення цивілізації», — каже Маск.

Reuters попросив прокоментувати слова Ілона Маска у Microsoft, OpenAI та Ларрі Пейджа, але ті ще не відповіли.