WSJ: Ілон Маск створює нову компанію штучного інтелекту

Американський мільярдер Ілон Маск зареєстрував у штаті Невада компанію, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту, вона називається X.AI Corp.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

У документах Ілон Маск вказаний як єдиний директор компанії, а директор його сімейного офісу Джаред Бірчалл — як її секретар. X.AI дозволила продаж 100 мільйонів акцій компанії, що перебувають у приватній власності.

14 квітня видання Financial Times повідомило, що Ілон Маск почав збирати команду дослідників та інженерів для роботи над своїм проєктом штучного інтелекту і веде переговори з інвесторами Tesla та SpaceX про допомогу з його фінансуванням.