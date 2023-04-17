WP: У злитих американських документах є дані про російську «фабрику тролів», якою керує центр при адміністрації президента

Видання розповідає про аналіз ефективності росії в посиленні пропаганди у Twitter, YouTube, TikTok, Telegram та інших соціальних мережах. Дослідження проводили наприкінці 2022 року й показали військовому керівництву США.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на злиті документи.

У злитих секретних американських документах є інформація про російську мережу «Фабрика», яка проводить кампанію з дезінформації.

Документ — це оцінка розвідувальних служб США російських операцій з дезінформації. Основна увага приділяється Федеральному державному унітарному підприємству «Головний науково-дослідний обчислювальний центр» («ГлавНИВЦ»). Центр виконує роботу безпосередньо для Адміністрації президента росії, а мережа для проведення кампанії з дезінформації відома як «Фабрика».

Наприкінці 2022 року російський центр працював над подальшим покращенням мережі «Фабрика», і «ці зусилля, ймовірно, підвищать здатність Москви контролювати своє внутрішнє інформаційне середовище та просувати проросійські наративи за кордоном».

«Боти переглядають, лайкають, підписуються та публікують контент, а також маніпулюють кількістю переглядів, щоб просувати контент вгору в результатах пошуку та списках рекомендацій», — йдеться в документі. В інших випадках «Фабрика» надсилає контент безпосередньо звичайним користувачам — після того, як зібрала з баз даних їхні адреси електронної пошти та номери телефонів.

У розвідувальному документі йдеться про те, що цілі російських кампаній впливу включали деморалізацію українців та створення розбіжностей серед західних союзників.