Словаччина передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.
Про це повідомило Міністерство оборони Словаччини.
За словами Надя, літаки передавали наземним шляхом. «Величезна подяка всім залученим, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція», — сказав він.
Перші чотири МіГ-29 Словаччина передала 23 березня. Тепер в Україну прибули інші дев’ять літаків.
- 16 березня 2023 року стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, такі є на озброєнні українських Військово-повітряних сил.
- 7 квітня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що російські техніки, можливо, навмисно саботували роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які мали відправити Україні.