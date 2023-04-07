Міністр оборони Словаччини: Росіяни могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29, призначених для України

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що російські техніки, можливо, навмисно саботували роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які мали відправити Україні.

Про це пише Euractive.

«Вони могли літати, але це не означає, що вони були придатні до бою. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки», — пояснив Надь.

На його думку, російські техніки могли навмисно спричинити несправності. До минулого року вони працювали на авіабазі Сляч у Словаччині.

«Навіть поліція розслідувала це за нашими підозрами. У двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також деталі, до яких мали доступ лише російські техніки. Дефекти зʼявилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни», — сказав Надь.

Хоча розслідування не довело це, за словами Надя, Міноборони «відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, оскільки несправності продовжували зʼявлятися там, куди тільки вони могли дістатися».

Генерал-лейтенант Любомир Свобода також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки.

У посольстві росії в країні заявили, що поставка словацьких винищувачів Україні призвела до «непередбачуваної та небезпечної ескалації конфлікту, за яку відповідатимуть ініціатори прийнятих рішень».