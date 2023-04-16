Угорщина пообіцяла зберегти транзит агропродукції з України

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь пообіцяв українському колезі Миколі Сольському зберегти транзит української агропродукції через Угорщину.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Під час розмови Сольський наголосив на необхідності продовжити переговори про експорт української сільськогосподарської продукції та зазначив, що односторонні рішення неприйнятні.
Сторони домовилися провести консультації та найближчим часом зустрітися повторно.
- Польща заборонила ввозити з України зерно і десятки видів сільгосппродуктів. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що рішення ухвалили з урахуванням «асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою».
- Раніше Брюссель запропонував €56,3 мільйона як компенсацію постраждалим фермерам країн-сусідів України, але цю суму назвали надто маленькою. Польський уряд у лютому цього року запровадив держсубсидії для аграріїв, проте ситуацію це не покращило.
- Польські фермери навіть погрожували зірвати візит президента Зеленського до Польщі через зернову кризу, бо вважали, що влада не виконала їхніх вимог.
- 5 квітня 2023 року міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку через кризу з українським зерном. У той же день президент Зеленський відвідував Польщу і там заявив, що сторони узгодили вирішення кризи і «знайшли вихід», проте вже 9 квітня Польща заявила, що зупиняє експорт українського зерна щонайменше до липня, а тепер його взагалі заборонили.
- 16 квітня Угорщина слідом за Польщею тимчасово заборонила імпорт агропродукції з України. Заборона триватиме до 30 червня.
- У Єврокомісії відреагували на рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту українського зерна. Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів ЄС назвали неприйнятними.