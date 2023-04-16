Угорщина пообіцяла зберегти транзит агропродукції з України

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь пообіцяв українському колезі Миколі Сольському зберегти транзит української агропродукції через Угорщину.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Під час розмови Сольський наголосив на необхідності продовжити переговори про експорт української сільськогосподарської продукції та зазначив, що односторонні рішення неприйнятні.

Сторони домовилися провести консультації та найближчим часом зустрітися повторно.