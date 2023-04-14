Президент США Джо Байден вперше прокоментував витік секретних документів

«Поки ми все ще визначаємо дійсність цих документів, я доручив нашій військовій та розвідувальній спільноті вжити заходів, щоб надалі захистити конфіденційну інформацію та обмежити її поширення».

Американський телеканал CNN розповів деталі щодо підозрюваного Джека Тейшейри. На платформі Discord, де публікувалися документи, він використав своє справжнє імʼя та домашню адресу в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, для платіжної інформації — це і допомогло його ідентифікувати. 12 квітня платформа Discord надала ФБР інформацію про обліковий запис, який розміщував документи.

Також, згідно з судовими документами, Тейшейра переймався тим, що його заскочать за розшифровкою документів на роботі, тому він почав брати їх додому. Крім цього, Джек Тейшейра використав свій робочий компʼютер для пошуку слова «витік» (leak) у секретній інформації. Імовірно, він шукав оцінку розвідувальної спільноти щодо того, хто злив секретні документи в інтернет.